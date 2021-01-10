«То Трампа вспомнит, то Меркель. Я включаю белорусскую трансляцию». Тихонов о комментарии Губерниева

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал работу комментатора Дмитрия Губерниева.

— Для меня этого человека не существует, — сказал «СЭ» Тихонов. — Биатлон — технически сложный вид спорта. Словесный понос никому не нравится. Я его не слушаю, включаю белорусскую трансляцию. Надо смотреть гонку размеренно. Мы же привыкли к нормальным комментариям, а этот собирает всякую чушь, какие-то советы дает. То про Трампа вспомнит, то про Ангелу Меркель. Кадум! И это не только мое мнение.

Человек себя дискредитировал. Посмотрите, что в его адрес пишут. Ни одного доброго слова, а этот баран не понимает, что он говорит. Зачем он лезет в команду? До гонки, после гонки, в гостиницу лезут. Я бы и близко не подпустил их к команде. Нельзя этого делать. Они же психологически воздействуют. (Константин Колмаков)

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