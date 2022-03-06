Тирил Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Экхофф стартовала со второго места и прошла дистанцию за 31 минуту и 40,8 секунды, допустив 2 промаха на 4 огневых рубежах.

Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, на третьей строчке — победитель вчерашнего спринта Дениза Херманн из Германии.

Биатлон

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 31.40,8 (2 промаха)

2. Доротея Вирер (Италия) — отставание +15,9 (0)

3. Дениза Херманн (Германия) — +19,5 (4)

4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — +35,8 (3)

5. Каролин Кноттен (Норвегия) — +43,5 (1)

6. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — +54,3 (3)

7. Йессика Ислова (Чехия) — +56,0 (0)

8. Франциска Пройсс (Германия) — +01.00,3 (0)

9. Эльвира Эберг (Швеция) — +01.10,7 (4)

10. Дуня Здоуц (Австрия) — +01.18,0 (1)