Тихонов уверен, что российские биатлонисты начнут побеждать в этом сезоне

Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских биатлонистов в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Лучшим российским биатлонистом в гонке преследования стал Эдуард Латыпов, допустивший три промаха, он занял 11-е место.

«Это только начало сезона, — сказал Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым. — Я очень рад, что ребята очень хорошо себя проявили! Теперь у меня появились надежды на то, что вернутся прежние биатлонные традиции, когда мы исправно брали медали. Сейчас у наших биатлонистов появилась уверенность, что можно бороться за призовые места и даже побеждать! Особенно отмечу выступление Халили и Латыпова. Это молодые и очень неплохие ребята. Я желаю им только побед! Неплохая может быть у нас и эстафета, если тренеры не перегрузят наших биатлонистов. Находясь 28 лет в биатлоне: будучи 14 лет спортсменом и столько же лет во главе СБР, я всегда перед стартами сбавлял нагрузки почти до минимума. Ведь спортсменам нужна свежесть. Именно поэтому на последних кругах мы видим усталость у наших биатлонистов. Если у тренеров хватит ума, то дай бог все будет».