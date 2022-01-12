Тихонов раскритиковал методы подготовки Шашилова по итогам женского спринта

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Норвегия).

«Ходом отстаем. Пока мы не перестанем тренироваться и после гонки закатываться, спортсмены будут еще больше загружаться. Когда закончилась гонка, нужно снять лыжи и до следующего старта их не трогать. Ни в коем случае нельзя тренироваться на следующий день. Только стартовать и отдыхать. Пока не будет накопления сил, мы будем хлебать эту кашу. Есть разочарование. Мы лишены всякой информации. Что они делают между гонками? В мое время у нас это все обсуждалось. Я собирал тренеров. Мы советовались друг с другом, а также разбирали гонки. А сейчас все делается втемную. Никто не в курсе, что Шашилов там придумывает. Это плохо», — сказал Тихонов «СЭ».

Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова — восьмое место и + 50,9 секунды от победительницы при точной стрельбе. 18-е место заняла Валерия Васнецова, 20-е — Кристина Резцова. Ирина Казакевич стала 35-й.