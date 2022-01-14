Тихонов отреагировал на бронзу сборной России в женской эстафете в Рупольдинге

Бывший глава СБР Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал бронзу сборной России в женской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Кристина — молодец! Умничка! Она сделала свою работу хорошо. Прекрасно, когда у наших все получается, а у других не идет. Можно сказать, что наш биатлон начинает нас радовать. Радуемся бронзе», — сказал Тихонов «СЭ».

Победу одержала команда Франции. Вторыми стали представительницы Швеции.