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Сегодня, 18:17

Тихонов отреагировал на бронзу сборной России в женской эстафете в Рупольдинге

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Бывший глава СБР Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал бронзу сборной России в женской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Кристина — молодец! Умничка! Она сделала свою работу хорошо. Прекрасно, когда у наших все получается, а у других не идет. Можно сказать, что наш биатлон начинает нас радовать. Радуемся бронзе», — сказал Тихонов «СЭ».

Победу одержала команда Франции. Вторыми стали представительницы Швеции.

Андрей Тихонов
Биатлон
Сборная России по биатлону
Кристина Резцова
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