Тихонов — о золоте сборной России по биатлону: «Большая радость! Просто сказка!»
15:03
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» победу сборной России в смешанной эстафете в Оберхофе.
«Очень приятно! Порадовали за столь долгое время. Дай бог, чтобы все сложилось! Наконец-то любители биатлона России порадуются по-человечески. Сложно сказать, продержим ли форму до чемпионата мира. Все зависит от мудрости тренеров. Большая радость! Просто сказка», — сказал Тихонов.
Таким образом, сборная России прервала серию из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира и гонках чемпионата мира.
(Константин Колмаков)
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