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Тихонов — о золоте сборной России по биатлону: «Большая радость! Просто сказка!»

15:03
Александр Тихонов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Тихонов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» победу сборной России в смешанной эстафете в Оберхофе.

«Очень приятно! Порадовали за столь долгое время. Дай бог, чтобы все сложилось! Наконец-то любители биатлона России порадуются по-человечески. Сложно сказать, продержим ли форму до чемпионата мира. Все зависит от мудрости тренеров. Большая радость! Просто сказка», — сказал Тихонов.

Таким образом, сборная России прервала серию из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира и гонках чемпионата мира.

(Константин Колмаков)

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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