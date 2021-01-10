Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» победу сборной России в смешанной эстафете в Оберхофе.

«Очень приятно! Порадовали за столь долгое время. Дай бог, чтобы все сложилось! Наконец-то любители биатлона России порадуются по-человечески. Сложно сказать, продержим ли форму до чемпионата мира. Все зависит от мудрости тренеров. Большая радость! Просто сказка», — сказал Тихонов.

Таким образом, сборная России прервала серию из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира и гонках чемпионата мира.

(Константин Колмаков)