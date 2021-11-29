Тихонов о Гараничеве и Елисееве: «Я бы их на Олимпиаду не взял»

Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов высказался об изменениях в составе сборной России.

Евгений Гараничев и Матвей Елисеев были исключены из команды на второй этап Кубка мира.

«Они поставили антирекорд. И тот, и другой. Я говорил в начале подготовительного периода, что с Елисеевым нужно разобраться. Или гнать его поганой метлой, или он будет выполнять те планы, которые ему предоставляет национальная команда. Все.

Я вчера посмотрел их интервью и не услышал ни одного внятного ответа. Что это такое? «Я не помню, я не знаю, надо подумать». Гараничева взяли для какой цели? На Олимпийские игры? Смысл его брать? Чтобы он хотя бы раз попал в двадцатку? Мы смешим весь биатлонный мир. Я бы их обоих на Олимпиаду не взял», — приводит слова Тихонова «Газета.Ru».

В спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде Гараничев занял 113-е место, а Елисеев оказался на 78-й позиции.