Тихонов о Гараничеве и Елисееве: «Я бы их на Олимпиаду не взял»
Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов высказался об изменениях в составе сборной России.
Евгений Гараничев и Матвей Елисеев были исключены из команды на второй этап Кубка мира.
«Они поставили антирекорд. И тот, и другой. Я говорил в начале подготовительного периода, что с Елисеевым нужно разобраться. Или гнать его поганой метлой, или он будет выполнять те планы, которые ему предоставляет национальная команда. Все.
Я вчера посмотрел их интервью и не услышал ни одного внятного ответа. Что это такое? «Я не помню, я не знаю, надо подумать». Гараничева взяли для какой цели? На Олимпийские игры? Смысл его брать? Чтобы он хотя бы раз попал в двадцатку? Мы смешим весь биатлонный мир. Я бы их обоих на Олимпиаду не взял», — приводит слова Тихонова «Газета.Ru».
В спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде Гараничев занял 113-е место, а Елисеев оказался на 78-й позиции.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/11/29/n_16936357.shtml
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