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Сегодня, 19:10

Тарьей Бе пропустит этап Кубка мира в Контиолахти

Иван Торопцев
Корреспондент

Норвежский биатлонист Тарьей Бе сообщил, что пропустит этап Кубка мира в Контиолахти.

«В первый день после возвращения домой с Олимпиады я проснулся и почувствовал усталость. Сначала я думал, что это джетлаг, но, возможно, я чем-то заболел в Китае. Я еще никогда не испытывал таких симптомов. Болит все тело, голова, шея и нос. Сейчас из меня не очень хороший биатлонист», — приводит TV2 слова Бе.

Этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 3 по 6 марта. Тарьей Бе занимает третье место в общем зачете Кубка мира с 486 очками. Лидером является француз Кантен Фийон-Майе, у которого 636 очков.

Биатлон
Тарьей Бе
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