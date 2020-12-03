Тарьей Бе поднялся на второе место в общем зачете после победы в спринте в Контиолахти

Тарьей Бе поднялся на девять позиций после после победы в спринте на 2-м этапе Кубка мира в Контиолахти. Сейчас 32-летний норвежец второй со 115 очками, лидирует его брат Йоханнес — 162 балла. Лучшим среди россиян является Александр Логинов, который потерял 11 позиций и опустился на 20-е место (67 очков).

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 162 (+48)

2 (11). Тарьей Бе (Норвегия) — 115 (+60)

3 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 115 (+23)

4 (6). Яков Фак (Словения) — 114 (+38)

5 (10). Арнд Пайффер (Германия) — 114 (+54)

6 (5). Эрик Лессер (Германия) — 105 (+25)

20 (9). Александр Логинов (Россия) — 67 (+7)

23 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 50 (+8)

38 (32). Эдуард Латыпов (Россия) — 21 (0)

51 (44). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

53 (46). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)

Спринт (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 108 (+48)

2 (7). Арнд Пайффер (Германия) — 90 (+54)

3 (15). Тарьей Бе (Норвегия) — 86 (+60)

4 (3). Мартин Понсилуома (Швеция) — 80 (+32)

5 (5). Яков Фак (Словения) — 78 (+38)

6 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 77 (+23)

20 (12). Александр Логинов (Россия) — 36 (+7)

23 (14). Матвей Елисеев (Россия) — 35 (+8)

30 (20). Эдуард Латыпов (Россия) — 21 (0)

45 (36). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)