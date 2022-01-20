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Сегодня, 20:54

Тарьей Бе объяснил причину улучшения формы норвежских биатлонистов

Анна Горшкова
Корреспондент

Биатлонист Тарьей Бе рассказал причину, по которой форма норвежских спортсменов резко улучшилась.

«Как я и другие норвежцы смогли резко прибавить в скорости, пропустив неделю? Йоханнес был дома, так что мы не занимались по единой программе. Но, знаете, Йоханнес — король трассы, он каждый год очень быстр в Антхольце. Остальная команда отправилась на высокогорье, чтобы готовиться к Олимпиаде, но Антхольц тоже находится высоко.

Мы понимали, что получим некоторое преимущество перед остальными, поскольку уже лучше привыкли к высоте. И в принципе были уверены, что будем здесь быстры. Но потеряли много очков в Рупольдинге, так что проиграли в очковой классификации, но наш план — быть победителями на Олимпиаде", — приводит слова Бе сайт IBU.

В субботу, 22 января, на этапе Кубка мира в Антхольце пройдет мужской масс-старт. Начало — в 14:40 по московскому времени.

Источник: https://www.biathlonworld.com/news/babikov-wins-antholz-20-km/4v2VvSi9DjOmD947aWwcjx
Сборная Норвегии по биатлону
Тарьей Бе
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