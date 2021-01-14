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Тандреволл пришлось вызывать скорую помощь во время спринта в Оберхофе

18:36
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Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволл сошла с дистанции во время спринта на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Как сообщил тренер сборной Норегии Сверре Каас, пришлось даже вызывать скорую помощь, но сейчас с ней все хорошо.

«Сейчас с Ингрид все хорошо, ее привезли на стадион в машине скорой помощи. Трудно сказать, что там случилось на самом деле. Наверное, испытала шок после «стойки». Затаила дыхание на стрельбе, пробежала круг штрафа, а потом на подъеме почувствовала себя плохо», — цитирует Кааса NRK.

Победу в спринте одержала Тириль Экхофф, лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, которая стала 19-й.

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