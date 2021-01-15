Тандревольд после проблем со здоровьем в спринте побежит на первом этапе эстафеты в Оберхофе

Стал известен состав сборной Норвегии на женскую эстафету на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

На первом этапе у норвежек выступит Ингрид Тандревольд, на втором — Ида Линн, а далее опытные Тириль Экхофф и Марте Ольсбю Ройзеланн.

На третьем круге спринта в Оберхофе Тандревольд стало плохо, биатлонистка упала и ей сразу оказали помощь, на стадион спортсменку доставила карета скорой помощи. Позже Тандревольд сообщила, что у нее были проблемы с сердцем.

Женская эстафета пройдет в субботу, 16 января. Начало — в 16.45 (мск).