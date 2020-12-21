Стина Нильссон может дебютировать в биатлоне на Кубке IBU

Олимпийская чемпионка Стина Нильссон, перешедшая из лыжных гонок в биатлон, может дебютировать на первом этапе Кубка IBU, сообщает Expressen.

Данную информацию подтвердила спортивный директор Союза биатлонистов Швеции Анна-Мария Ууситало.

«Мы следим за ее прогрессом. На контрольных стартах в Эстерсунде, которые проходят в эти дни, она взяла «бронзу» в спринте. Это неплохой результат, учитывая только один промах. Когда ждать дебюта? Во вторник примем решение, не исключено, что она поедет на Кубок IBU», — заявила Ууситало.

Первый этап Кубка IBU пройдет с 14 по 17 января в немецком Арбере.