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Старший тренер женской сборной России заболел коронавирусом

13:03
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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о новом случае коронавируса в команде. Положительный тест сдал старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

— Шашилов находится с сегодняшнего дня на карантине, — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ». — С ним в одном номере жил Николай Загурский. Сдала тесты вся команда — только один положительный результат.

Бабиков повторный тест не сдал. Он будет сдавать после окончания карантина: 1-го числа. Раньше никак.

Кубок мира по биатлону

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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