Старший тренер женской сборной России заболел коронавирусом

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о новом случае коронавируса в команде. Положительный тест сдал старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

— Шашилов находится с сегодняшнего дня на карантине, — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ». — С ним в одном номере жил Николай Загурский. Сдала тесты вся команда — только один положительный результат.

Бабиков повторный тест не сдал. Он будет сдавать после окончания карантина: 1-го числа. Раньше никак.