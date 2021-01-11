Старший тренер мужской сборной России рассказал, в чем российские биатлонисты уступают норвежским

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, в чем преимущество подготовки норвежских биатлонистов.

— Многие тренеры высказывают теорию о том, что нужно просто искать здоровых ребят по регионам, а потом их немного огранить и получать звезд. Это напрямую не работает?

— Результат спортсмена определяет не только здоровье. Чудес не бывает. Звездный спортсмен — продукт многолетней систематической подготовки, а не «метода решета». У нас есть талантливые спортсмены на юношеском и юниорском уровнях, нам есть с кем работать. Делать это необходимо аккуратно, не торопясь, и всем вместе — и тренерам первой сборной, и тренерам резерва, и тренерам юниоров, и региональным наставникам. Но «шоколадные» медали, которые спортсмены завоевывают на юниорском и молодежном уровне, все перевешивают, -цитирует Каминского сайт СБР.

— Стоит ли в таком случае поднимать молодых спортсменов в основной состав на постоянной основе, чтобы набивали шишек и набирались опыта в конкуренции с лучшими биатлонистами мира?

— У нас есть Кубок России и Кубок IBU. Если молодой спортсмен показывает результаты на уровне первой сборной, он и так будет в основе. А искусственным образом этого делать не стоит — спортивный принцип никто не отменял, именно спортивная борьба формирует по-настоящему классных атлетов. В биатлоне достаточно много соревнований, которые можно считать подводящими к Кубку мира. Их даже больше, чем в лыжных гонках. А если еще российский календарь чуть-чуть пересмотреть, чтобы внутренние старты позволяли не только получать соревновательный опыт, но и эффективно тренироваться, было бы вообще хорошо.

— В чем основное преимущество тех же норвежцев над нашими парнями?

— В силовом и скоростно-силовом компонентах. Это уже методика подготовки, которая выработана системой. Норвежцы свою систему выстроили перед Олимпийскими играми 1994 года в Лиллехаммере — примерно с 1988 года этим занялись. И начали с того, что тщательно изучили советскую методику. Нам тоже нужно вносить определенные изменения, чтобы хороши мы были не только на пристрелках, но и в гонках.