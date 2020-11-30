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Стало известно, когда Гараничев присоединится к сборной России

13:37
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Российский биатлонист Евгений Гараничев пропустит второй этап Кубка мира в Контиолахти, сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

«Здесь смысла сидеть ему не было, лучше сейчас иметь возможность тренироваться. Место в команде у него сохраняется, он будет готовиться к этапам Кубка мира в Австрии», — сказал Польховский в интервью ТАСС.

В воскресенье Гараничев покинул расположение сборной России. Ранее спортсмен был помещен на карантин, потому что его сосед по комнате Антон Бабиков сдал положительный тест на коронавирус.

Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет в Контиолахти с 3 по 6 декабря.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10128575

Кубок мира по биатлону

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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