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Стали известны стартовые номера российских спортсменов в первых гонках Кубка мира

19:56
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В Эстерсунде (Швеция) пройдет первый этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону. 27 ноября состояться индивидуальные гонки у мужчин и женщин.

Стали известны стартовые номера российских спортсменов.

Кубок мира

Первый этап

Эстерсунд (Швеция)

Индивидуальные гонки

Стартовые номера

Мужчины

13. Евгений Гараничев (Россия)

31. Эдуард Латыпов (Россия)

42. Александр Логинов (Россия)

47. Карим Халили (Россия)

68. Матвей Елисеев (Россия)

115. Даниил Серохвостов (Россия)

Женщины

6. Лариса Куклина (Россия)

13. Ульяна Нигматуллина (Россия)

41. Ирина Казакевич (Россия)

47. Светлана Миронова (Россия)

64. Валерия Васнецова (Россия)

110 Кристина Резцова (Россия)

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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