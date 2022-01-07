Стали известны составы сборной России на сингл-микст и смешанную эстафету на Кубке мира в Оберхофе
17:45
Пресс-служба СБР опубликовала составы сборной России на эстафетные гонки, который пройдут на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
В сингл-миксте выступят Антон Бабиков и Кристина Резцова. В состав на смешанную эстафету вошли Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.
Гонки пройдут 8 января. Смешанная эстафета начнется в 13.50 по московскому времени, а сингл-микст — в 16.20.
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