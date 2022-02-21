Стали известны составы сборной России на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU

Союз биатлонистов России опубликовал составы мужских и женских сборных на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Кубок мира. Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков, Максим Цветков.

Кубок мира. Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Наталья Гербулова, Виктория Сливко.

Кубок IBU. Мужчины: Александр Поварницын, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин, Михаил Бурундуков, Кирилл Бажин.

Кубок IBU. Женщины: Евгения Буртасова, Лариса Куклина, Анастасия Гореева, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Алина Кудисова.

В марте пройти восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Следующий этап Кубка IBU пройдет в Швейцарии, в Ланцерхайде.

На прошедшей Олимпиаде-2022 сборная России по биатлону взяла 4 медали: женская сборная России стала второй в эстафете, бронзовые награды — у сборной в смешанной эстафете, мужской команды в эстафете и Латыпова в гонке преследования.