Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Стали известны имена трех россиянок, которые выступят в спринте в Хохфильцене

08:21
Теги:

Страший тренер женской сборной России Михаил Шашилов в интервью ТАСС заявил, что Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова точно примут участие в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Акимова точно стартует. Также выступят Казакевич и Миронова», — цитирует ТАСС Шашилова.

В среду тренерский штаб национальной команды объявит фамилии всех шестерых девушек, которые побегут спринт. Старт гонки в Хохфильцене запланирован на пятницу, 18 декабря в 16.15 (мск).

30-летняя Акимова пропустила первый триместр Кубка мира после того, как не выполнила критерии отбора в национальную команду. Лучшим результатом россиянки является победа в спринте в Нове-Место в сезоне 2016/17.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10266091

Кубок мира по биатлону

Опрос

проголосовало: 20707
Все опросы
Чего вы ждете от биатлонного сезона-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир