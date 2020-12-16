Стали известны имена трех россиянок, которые выступят в спринте в Хохфильцене

Страший тренер женской сборной России Михаил Шашилов в интервью ТАСС заявил, что Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Светлана Миронова точно примут участие в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Акимова точно стартует. Также выступят Казакевич и Миронова», — цитирует ТАСС Шашилова.

В среду тренерский штаб национальной команды объявит фамилии всех шестерых девушек, которые побегут спринт. Старт гонки в Хохфильцене запланирован на пятницу, 18 декабря в 16.15 (мск).

30-летняя Акимова пропустила первый триместр Кубка мира после того, как не выполнила критерии отбора в национальную команду. Лучшим результатом россиянки является победа в спринте в Нове-Место в сезоне 2016/17.