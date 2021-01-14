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Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Оберхофе

18:07
Светлана Миронова. Фото AFP
Светлана Миронова. Фото AFP
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Старший тренер сборной России Михаил Шашилов определился с составом на эстафету на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

«У нас есть сформированная четверка, они все находятся здесь, все живы и здоровы. Это Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Евгения Павлова. Вот они и побегут эстафету», — сказал Шашилов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Женская эстафета пройдет в субботу, 16 января. Начало — в 16.45 (мск).

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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