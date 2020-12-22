Стал известен состав сборной Швеции на пятый этап Кубка мира в Оберхофе
Союз биатлонистов Швеции назвал состав мужской и женской команд на пятый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.
Женскую команду представят сестры Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Йоханна Скоттхэйм и Анна Магнуссон. У мужчин в Германии выступят Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома и Оскар Брандт.
Пятый этап Кубка мира пройдет с восьмого по десятое января 2021 года. В программе этапа спринты, пасьюты, классическая смешанная эстафета и одиночный микст.
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