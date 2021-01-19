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Стал известен состав сборной Франции на седьмой этап Кубка мира в Антерсельве

16:34
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Тренерский штаб сборной Франции определился с составом мужской и женской сборных на седьмой этап Кубка мира в итальянской Антерсельве.

Мужчины: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Антонен Гигонна и Эмильен Жаклен.

Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Каролин Коломбо, Кло Шевалье, Анаис Шевалье, Жулия Симон.

Седьмой этап Кубка мира пройдет с 21 по 24 января.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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