Стал известен состав сборной Франции на седьмой этап Кубка мира в Антерсельве
16:34
Тренерский штаб сборной Франции определился с составом мужской и женской сборных на седьмой этап Кубка мира в итальянской Антерсельве.
Мужчины: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Антонен Гигонна и Эмильен Жаклен.
Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Каролин Коломбо, Кло Шевалье, Анаис Шевалье, Жулия Симон.
Седьмой этап Кубка мира пройдет с 21 по 24 января.
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