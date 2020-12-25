Стал известен состав сборной Франции на пятый этап Кубка мира в Оберхофе

Федерация зимних видов Франции назвала состав на пятый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе.

Женщины: Каролин Коломбо, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хлоя Шевалье, Анаис Шевалье, Жюлия Симон.

Мужчины: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Симон Дестье, Кентен Фийон Майе, Антонин Гигонна, Эмильен Жаклен.

Пятый этап Кубка мира пройдет с восьмого по десятое января 2021 года. В программе этапа спринты, пасьюты, классическая смешанная эстафета и одиночный микст.