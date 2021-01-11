Спортдиректор сборной Норвегии рад, что Россия выиграла смешанную эстафету
16:04
Спортивный директор сборной Норвегии по биатлону Пер Арне Ботнан заявил, что хорошо, когда разные сборные побеждают в эстафетах на этапах Кубка мира.
«Норвегии важно, что другие страны побеждают. Постоянные успехи одной национальной команды — это же урон спорту. Вот в Оберхофе победили россияне и французы, это же прекрасно», — сказал Ботнан в эфире телеканала NRK.
Сборная России прервала серию без медалей в гонках на этапах Кубка мира, которая составляла 43 старта.
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