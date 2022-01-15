Со времени Норвегии снимут две минуты после финиша мужской эстафеты в Рупольдинге

Международный союз биатлонистов выступил с заявлением относительно ситуации, которая произошла во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

По итогам гонки со времени норвежской команды снимут две минуты.

Норвежский биатлонист Александер Фьелд Андерсен передал эстафету после первого этапа на последнем (24-м) месте с отставанием в 2 минуты 36 секунд. Как выяснилось позже, спортсмен из Швеции Пеппе Флеминг ошибочно стрелял по мишеням норвежца.

Судьи изучили этот эпизод и решили компенсировать время сборной Норвегии. К шведу санкции применять не будут.