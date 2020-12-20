Сливко вылечилась от коронавируса и вернулась к тренировкам

Российская биатлонистка Виктория Сливко сообщила, что вылечилась от коронавируса и вернулась к тренировкам.

«Хочу поделиться с вами хорошей новостью. Я начала тренироваться, и ковид потихоньку меня отпускает. Мое самочувствие становится лучше, здоровье приходит в норму. Не знаю, как поведет себя организм, когда я дам ему соревновательную нагрузку, но выступать на «Ижевской винтовке» я буду, сто процентов», — написала у себя в Instagram Сливко.

В ноябре 2020 года стало известно о заражении девушки COVID-19. Болезнь протекала бессимптомно. Из-за коронавируса биатлонистка пропустила первые этапы Кубка мира в финском Контиолахти.