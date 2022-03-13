Сливко хочет тренироваться под руководством Падина

Чемпионка Европы Виктория Сливко не держит обиды на старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова, при этом она хотела бы иметь возможность работать под руководством Андрея Падина.

«Против Михаила Викторовича Шашилова я ничего против не имею, что сделано — то сделано, никаких обид у меня нет. Я с ним тренировалась два года. В прошлом я хорошо выступила на чемпионате России, бежала в одни ноги с Ириной Казакевич, со Светой Мироновой. После случился ковид, в чем никто не виноват, и я осталась в России», — сказал Сливко ТАСС.

Сливко не была включена в состав российской команды на первые международные старты сезона, несмотря на то, что во время отборочных стартов показала результат, позволяющий выступать в Кубке IBU.

«Было много проблем, было много «приключений», по причине чего я очень плохо провела лето. Кроме того, мы делали вакцины, после них было плохо, приходилось корректировать план», — отметила она.

Сливко лучшим тренером считает Падина, в прошлом она работала под его руководством в женской резервной команде.

«Я своего мнения не поменяла, я хочу тренироваться с Андреем Викторовичем Падиным, я и сейчас тренировалась по его планам, когда оставалась без команды. Спасибо ему, что не бросает, не забывает и поддерживает в любой ситуации. Здорово и классно, что я нашла такого тренера», — отметила она.