Француженка Жюли Симон победила в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Контиолахти. На старт она уходила 11-й.

В тройку вошли Селина Гаспарин и Лиза Витоцци. Четвертое место заняла финка Кайса Мякяряйнен, которая объявила о завершении карьеры в конце сезона.

Лучшей среди россиянок стала Лариса Куклина, занявшая 13-е место.

В общем зачете победу удержала итальянка Доротея Вирер, для которой это второй Большой хрустальный глобус в карьере.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Жюли Симон (Франция) — 30.43,5 (2 шт. круга)

2. Селина Гаспарин (Швейцария) — отставание 17,3 (4)

3. Лиза Виттоцци (Италия) — 20,9 (4)

4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 28,2 (4)

5. Моника Хойниш (Польша) — 39,8 (2)

6. Мона Брорссон (Швеция) — 42,8 (1)...

13. Лариса Куклина (Россия) — 1.04,3 (4)...

22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.46,7 (3)...

46. Светлана Миронова (Россия) — 4.06,9 (8)

47. Ирина Старых (Россия) — 4.21,7 (6)