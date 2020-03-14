Симон выиграла заключительный старт сезона, Мякяряйнен — четвертая в последней гонке в карьере
Француженка Жюли Симон победила в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в Контиолахти. На старт она уходила 11-й.
В тройку вошли Селина Гаспарин и Лиза Витоцци. Четвертое место заняла финка Кайса Мякяряйнен, которая объявила о завершении карьеры в конце сезона.
Лучшей среди россиянок стала Лариса Куклина, занявшая 13-е место.
В общем зачете победу удержала итальянка Доротея Вирер, для которой это второй Большой хрустальный глобус в карьере.
Контиолахти (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Жюли Симон (Франция) — 30.43,5 (2 шт. круга)
2. Селина Гаспарин (Швейцария) — отставание 17,3 (4)
3. Лиза Виттоцци (Италия) — 20,9 (4)
4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 28,2 (4)
5. Моника Хойниш (Польша) — 39,8 (2)
6. Мона Брорссон (Швеция) — 42,8 (1)...
13. Лариса Куклина (Россия) — 1.04,3 (4)...
22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.46,7 (3)...
46. Светлана Миронова (Россия) — 4.06,9 (8)
47. Ирина Старых (Россия) — 4.21,7 (6)