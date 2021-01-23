Француженка Жюли Симон выиграла женский масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

На финише Симон опередила шведку Ханну Эберг. Третьей стала австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, пришедшая на финиш шестой и уступив 29,3 секунды лидеру. Миронова лидировала в гонке перед последним огневым рубежом, но допустила два промаха в стрельбе из положения стоя и лишилась шансов на медаль. Евгения Павлова, также находившаяся в группе лидеров перед заключительной стрельбой, тоже промахнулась дважды и финишировала 11-й.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Жюли Симон (Франция) — 37.05,5 (3 шт. круга)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 0,2 (1)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 3,5 (1)

4. Франциска Пройсс (Германия) — 9,0 (1)

5. Маркета Давидова (Чехия) — 17,6 (1)

6. Светлана Миронова (Россия) — 29,3 (2)

11. Евгения Павлова (Россия) — 1.02,4 (2)

12. Лариса Куклина (Россия) — 1.03,0 (1)

22. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.52,9 (3)