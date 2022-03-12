Шведка Эльвира Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Эстонии
12 марта в эстонском Отепя на этапе Кубка мира по биатлону прошел женский масс-старт. Победу одержала шведка Эльвира Оберг.
Второе место заняла немка Дениза Херрман. Тройку лучших замкнула норвежка Марте Ольсбу Ройселанн.
Сборная России не принимала участия в гонке из-за отстранения от международных соревнований.
Биатлон
Отепя (Эстония)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт
12,5 км
1. Эльвира Эберг (Швеция) — 34.41,6 (1 шт. круг)
2. Дениза Херманн (Германия) — отставание 4,5 (2)
3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 4,8 (1)
4. Лина Перссон (Швеция) — 5,9 (1)
5. Франциска Пройсс (Германия) — 8,1 (1)
6. Ванесса Фойгт (Германия) — 13,8 (0)
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