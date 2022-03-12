Шведка Эльвира Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Эстонии

12 марта в эстонском Отепя на этапе Кубка мира по биатлону прошел женский масс-старт. Победу одержала шведка Эльвира Оберг.

Второе место заняла немка Дениза Херрман. Тройку лучших замкнула норвежка Марте Ольсбу Ройселанн.

Сборная России не принимала участия в гонке из-за отстранения от международных соревнований.

Биатлон

Отепя (Эстония)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт

12,5 км

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 34.41,6 (1 шт. круг)

2. Дениза Херманн (Германия) — отставание 4,5 (2)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 4,8 (1)

4. Лина Перссон (Швеция) — 5,9 (1)

5. Франциска Пройсс (Германия) — 8,1 (1)

6. Ванесса Фойгт (Германия) — 13,8 (0)