Швед Самуэльссон выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде
16:48
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Он без промахов отработал на рубежах и продемонстрировал отличных ход на трассе.
Вторым стал норвежец Ветле Кристиансен, третьим — его соотечественник Йоханнес Бе.
Россияне не смогли в этой гонке претендовать на подиум.
Биатлон
Эстерсунд (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Спринт
10 км
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 22.33,5 (0 промахов)
2. Ветле Кристиансен (Норвегия) — отставание 11,8 (0)
3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 12,2 (0)
4. Эмильян Жаклен (Франция) — 23,2 (1)
5. Симон Дестье (Франция) — 23,8 (0)
6. Филипп Наврат (Германия) — 27,5 (0)
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