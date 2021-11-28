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Швед Самуэльссон выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде

16:48
Себастьян Самуэльссон. Фото Reuters
Себастьян Самуэльссон. Фото Reuters
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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Он без промахов отработал на рубежах и продемонстрировал отличных ход на трассе.

Вторым стал норвежец Ветле Кристиансен, третьим — его соотечественник Йоханнес Бе.

Россияне не смогли в этой гонке претендовать на подиум.

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 22.33,5 (0 промахов)

2. Ветле Кристиансен (Норвегия) — отставание 11,8 (0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 12,2 (0)

4. Эмильян Жаклен (Франция) — 23,2 (1)

5. Симон Дестье (Франция) — 23,8 (0)

6. Филипп Наврат (Германия) — 27,5 (0)

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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