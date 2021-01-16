Швеция возглавила зачет женской эстафеты, Россия поднялась на одну строчку
Сборная Швеции вышла на первое место в зачете женской эстафеты. В сегодняшней гонке на этапе Кубка мира шведки стали третьими. Победительницы гонки — сборная Германии — вышла на вторую строчку. Прошлые лидеры зачета опустились на третью строчку.
Россиянки в сегодняшней гонке стали четвертыми и поднялись в зачете на пятое место.
В Кубке наций Швеция сохранила лидерство. Россия идет пятой. Идущая на шестой строчке Белоруссия сократила отставание от россиянок на 60 очков.
Эстафета (ж)
1 (2). Швеция — 156 (+48)
2 (4). Германия — 151 (+60)
3 (1). Франция — 148 (+40)
4 (3). Норвегия — 130 (+36)
5 (6). Россия — 120 (+43)
6 (12). Белоруссия — 114 (+54)
Кубок наций (ж)
1 (1). Швеция — 4303 (+360)
2 (2). Норвегия — 4207 (+270)
3 (3). Франция — 4198 (+310)
4 (4). Германия — 4096 (+420)
5 (5). Россия — 3733 (+330)
6 (6). Белоруссия — 3660 (+390)
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