Швеция возглавила зачет женской эстафеты, Россия поднялась на одну строчку

Сборная Швеции вышла на первое место в зачете женской эстафеты. В сегодняшней гонке на этапе Кубка мира шведки стали третьими. Победительницы гонки — сборная Германии — вышла на вторую строчку. Прошлые лидеры зачета опустились на третью строчку.

Россиянки в сегодняшней гонке стали четвертыми и поднялись в зачете на пятое место.

В Кубке наций Швеция сохранила лидерство. Россия идет пятой. Идущая на шестой строчке Белоруссия сократила отставание от россиянок на 60 очков.

Эстафета (ж)

1 (2). Швеция — 156 (+48)

2 (4). Германия — 151 (+60)

3 (1). Франция — 148 (+40)

4 (3). Норвегия — 130 (+36)

5 (6). Россия — 120 (+43)

6 (12). Белоруссия — 114 (+54)

Кубок наций (ж)

1 (1). Швеция — 4303 (+360)

2 (2). Норвегия — 4207 (+270)

3 (3). Франция — 4198 (+310)

4 (4). Германия — 4096 (+420)

5 (5). Россия — 3733 (+330)

6 (6). Белоруссия — 3660 (+390)