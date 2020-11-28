Швеция лидирует в женском Кубке наций
18:33
Швеция после индивидуальной гонки в Контиолахти вышла в лидеры общего зачета Кубка наций.
Итальянка Доротея Вирер выиграла гонку, в тройку вошли немка Дениза Херманн и шведка Юханна Скоттхайм.
Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 15-е место.
Кубок наций (ж)
1 (1). Швеция — 431 (+431)
2 (2). Германия — 406 (+406)
3 (3). Франция — 392 (+392)
4 (4). Белоруссия — 377 (+377)
5 (5). Австрия — 354 (+354)
6 (6). Норвегия — 351 (+351)
7 (7). Россия — 348 (+348)
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