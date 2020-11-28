Швеция лидирует в женском Кубке наций

Швеция после индивидуальной гонки в Контиолахти вышла в лидеры общего зачета Кубка наций.

Итальянка Доротея Вирер выиграла гонку, в тройку вошли немка Дениза Херманн и шведка Юханна Скоттхайм.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 15-е место.

Кубок наций (ж)

1 (1). Швеция — 431 (+431)

2 (2). Германия — 406 (+406)

3 (3). Франция — 392 (+392)

4 (4). Белоруссия — 377 (+377)

5 (5). Австрия — 354 (+354)

6 (6). Норвегия — 351 (+351)

7 (7). Россия — 348 (+348)