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Швеция лидирует в женском Кубке наций

18:33
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Швеция после индивидуальной гонки в Контиолахти вышла в лидеры общего зачета Кубка наций.

Итальянка Доротея Вирер выиграла гонку, в тройку вошли немка Дениза Херманн и шведка Юханна Скоттхайм.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 15-е место.

Кубок наций (ж)

1 (1). Швеция — 431 (+431)
2 (2). Германия — 406 (+406)
3 (3). Франция — 392 (+392)
4 (4). Белоруссия — 377 (+377)
5 (5). Австрия — 354 (+354)
6 (6). Норвегия — 351 (+351)
7 (7). Россия — 348 (+348)

Кубок мира по биатлону

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