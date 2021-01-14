Швеция лидирует в Кубке наций, Россия на пятом месте
18:53
После спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) в женском Кубке наций лидирует сборная Швеции. В ее активе 3943 очка.
Второе место у сборной Норвегии (3937). На третьей позиции команда Франции (3888). Сборная России на пятом месте — 3403 очка.
Кубок наций (женщины)
1 (1). Швеция — 3943 (+389)
2 (2). Норвегия — 3937 (+403)
3 (3). Франция — 3888 (+410)
4 (4). Германия — 3676 (+392)
5 (5). Россия — 3403 (+342)
6 (6). Белоруссия — 3270 (+345)
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