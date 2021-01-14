Швеция лидирует в Кубке наций, Россия на пятом месте

После спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) в женском Кубке наций лидирует сборная Швеции. В ее активе 3943 очка.

Второе место у сборной Норвегии (3937). На третьей позиции команда Франции (3888). Сборная России на пятом месте — 3403 очка.

Кубок наций (женщины)

1 (1). Швеция — 3943 (+389)

2 (2). Норвегия — 3937 (+403)

3 (3). Франция — 3888 (+410)

4 (4). Германия — 3676 (+392)

5 (5). Россия — 3403 (+342)

6 (6). Белоруссия — 3270 (+345)