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Шопин дисквалифицирован на год за нарушение дисциплины

20:10
Юрий Шопин. Фото СБР
Юрий Шопин. Фото СБР
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Вице-президент СБР, глава дисциплинарного комитета организации Алексей Нуждов объяснил причины исключения Юрия Шопина из состава сборной России. Ранее на сайте Министерства спорта появился приказ об отстранении Шопина от состава команды.

По словам Нуждова, Шопин отстранен от соревнований, сборов и иных спортивных мероприятий сроком на один год за нарушение спортивной дисциплины.

Лучшим результатом Шопина в Кубке мира стало 31-е место в гонке преследования в сезоне-2016/17.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10144465

Кубок мира по биатлону

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