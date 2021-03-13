Шевченко и Гореева вызваны в сборную России на заключительный этап Кубка мира в Эстерсунде

Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева вызваны в сборную России на заключительный этап Кубка мира в Эстерсунде (19 -21 марта).

«Это было запланировано еще после чемпионата мира, — приводит Telegram СБР слова старшего тренера женской команды Михаила Шашилова. — Мы имеем право дозаявить двух человек из тех, кто выступает в Кубке IBU, и обе Насти там входят в число лидеров, Шевченко — пятая в общем зачете, Гореева — седьмая. Завтра встречаю их в аэропорту Праги».

В субботу, 13 марта, в гонке преследования в Нове-Место россиянки не попали в топ-35 — лучшей стала Лариса Куклина (37-я).