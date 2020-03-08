Двукратная чемпионка мира среди юниоров 2020 года российская биатлонистка Анастасия Шевченко должна выступить на этапе Кубка мира в Осло, сообщает РИА «Новости». На юниорском чемпионате мира 20-летняя Шевченко завоевала золото в спринтерской гонке и гонке преследования, а также серебро в эстафете. Этап Кубка мира в Осло станет заключительным в сезоне и пройдет 20-22 марта.

— Анастасия Шевченко грамотно и четко прошла чемпионат мира по юниорам, — сказал глава СБР Владимир Драчев. — Мы планируем ее выступление в Осло, если ничто не помешает. Она завоевала свою личную квоту. Может быть, это будет первый шаг новой звезды российского биатлона.

Нам бы найти одну-две суперзвезды, за ними потянутся остальные. Как Фуркад. Посмотрите, как за девять лет его нахождения на Олимпе выросла сборная Франции. Раньше бегал он один, а теперь вся команда. И даже выигрывают, опережая норвежцев. Вот и нам надо одного-двух супербыстрых и суперточных спортсмена.