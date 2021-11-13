Александр Поварницын стал шестым участником сборной России на Кубок мира по биатлону
Биатлонист Александр Поварницын стал шестым участником сборной России по биатлону на первом этапе Кубка мира, сообщает официальный сайт СБР.
«Александр Поварницын отобран в главную команду решением тренерского штаба по спортивному принципу. С двумя вторыми результатами в контрольных гонках он был лучшим среди всех участников по сумме очков», — сказал Виктор Майгуров.
Также президент СБР заявил, что в дальнейшем будут происходить изменения в составе сборной.
«Подтвердил свои скоростные качества Серохвостов, и я уверен, что, если он сохранит эту скорость, в ближайшее время мы увидим его на Кубке мира. Вопрос участия Даниила в Универсиаде, так волнующий наших болельщиков, не стоит. Его участие там не планируется. В любом случае, между командами Кубка мира и Кубка IBU в первом триместре будет ротация, чтобы посмотреть на высшем уровне максимальное количество кандидатов».
В составе мужской сборной по биатлону уже присутствуют Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.
Первый этап Кубка мира-2021/22 пройдет в шведском Эстерсунде с 27 по 28 ноября.
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