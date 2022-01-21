Шашилов рассказал о задачах российских биатлонисток на этапе Кубка мира в Антхольце

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, какие задачи он ставит перед российскими биатлонистками на седьмом этапе Кубка мира-2021/22 в Антхольце.

«Антхольц — это своего рода тренировочные старты, на которых биатлонистки должны понимать, что выворачиваться здесь ни к чему, но надо пройти эти горы, — приводит слова Шашилова Metaratings.ru. — Надо понимать, что такое горы, как нужно в таких условиях стартовать, где себя сдерживать и где добавлять. Потому что в похожих горных условиях девочкам придется соревноваться десять дней спустя, на Играх. Кто постарше, тот понимает, они себя знают. А кто помоложе, их прет, они начинают совершать ошибки».

Седьмой этап Кубка мира пройдет с 20 по 23 января. 21 января состоится женская индивидуальная гонка. Начало — 16:15.