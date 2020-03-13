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Сборная США покинет Контиолахти. Их примеру последуют австрийцы и словаки

17:21

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что сборная США намерена покинуть Контиолахти, где проходит этап Кубка мира по биатлону. Пока соревнования проходят без зрителей, но существует вероятность, что этап отменят окончательно.

— Ночью разбудили сборную США и сказали собирать вещи и покидать Контиолахти. Такая же команда поступила команде Австрии. Их примеру последуют и словаки.

Кубок мира по биатлону

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