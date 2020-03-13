Сборная США покинет Контиолахти. Их примеру последуют австрийцы и словаки

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что сборная США намерена покинуть Контиолахти, где проходит этап Кубка мира по биатлону. Пока соревнования проходят без зрителей, но существует вероятность, что этап отменят окончательно.

— Ночью разбудили сборную США и сказали собирать вещи и покидать Контиолахти. Такая же команда поступила команде Австрии. Их примеру последуют и словаки.