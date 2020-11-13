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Сборная России поедет на автобусе на первый этап Кубка мира в Финляндии

16:17
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Российская сборная по биатлону поедет на автобусе из Санкт-Петербурга на первый этап Кубка мира, который пройдет в финском Контиолахти, сообщает ТАСС.

Контиолахти примет два этапа Кубка мира, первый из них стартует 28 ноября. Туда мужская и женская сборные отправятся сразу после окончания тренировочных споров, которые продлятся до 20 ноября.

9 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощенных правилах выезда за границу российских спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9995975

Кубок мира по биатлону

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