Сборная России по биатлону вновь обновила антирекорд: 38 гонок без медалей

Сборная России по биатлону снова обновила личный антирекорд выступлений в Кубке мира.

Российские спортсмены не могут подняться на пьедестал почета на протяжении 38 гонок подряд. Сегодня, 20 декабря россияне не смогли попасть в тройку лучших по итогам мужского масс-старта. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов (10 место).

В последний раз российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира (который входит в зачет Кубка мира).