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Сборная России по биатлону снова обновила антирекорд: 31 гонка без медалей

17:45
Болельщики сборной России. Фото СБР.
Болельщики сборной России. Фото СБР.
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Сборная России по биатлону второй раз за день обновила личный антирекорд выступлений в Кубке мира.

Российские спортсмены не могут подняться на пьедестал почета на протяжении 31 гонки подряд. Сегодня, 12 декабря российская команда не смогла попасть в тройку по итогам женской эстафеты и мужского пасьюта.

В последний раз российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира (который входит в зачет Кубка мира).

Кубок мира по биатлону

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