Сборная России по биатлону снова обновила антирекорд: 31 гонка без медалей
17:45
Сборная России по биатлону второй раз за день обновила личный антирекорд выступлений в Кубке мира.
Российские спортсмены не могут подняться на пьедестал почета на протяжении 31 гонки подряд. Сегодня, 12 декабря российская команда не смогла попасть в тройку по итогам женской эстафеты и мужского пасьюта.
В последний раз российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира (который входит в зачет Кубка мира).
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