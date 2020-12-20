Сборная России по биатлону ошиблась при подготовке к сезону

Старший тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал антирекордную серию россиян без подиумов. На данный момент она насчитывает 37 гонок.

«Нам не хватило подводящей, развивающей работы до сезона. Объемы делали — не сидели на печке, но скоростной работы было недостаточно. Период вкатывания — между летним чемпионатом России (конец сентября) и до зимы — нас подвел. Где-то здесь мы ошиблись. Видимо, работа, которую сделала команда, не достаточна для достижения более высокого результата», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».