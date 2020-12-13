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Сборная России по биатлону опять обновила антирекорд: 33 гонки без медалей

17:30
Сборная России снова осталась без медалей на этапе Кубка мира. Фото СБР.
Сборная России снова осталась без медалей на этапе Кубка мира. Фото СБР.
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Сборная России по биатлону вновь обновила личный антирекорд выступлений в Кубке мира.

Российские спортсмены не могут подняться на пьедестал почета на протяжении 33 гонок подряд. Сегодня, 13 декабря российские биатлонистки не смогли попасть в тройку лучших по итогам мужской эстафеты.

В последний раз российские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира (который входит в зачет Кубка мира).

Кубок мира по биатлону

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