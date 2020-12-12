Сборная России по биатлону обновила антирекорд: 30 гонок без медалей
15:00
Сборная России по биатлону обновила личный антирекорд выступлений в Кубке мира.
Российские спортсмены не могут подняться на пьедестал почета на протяжении 30 гонок подряд. Сегодня российская команда не смогла попасть в тройку по итогам женской эстафеты, заняв восьмое место.
В последний раз россиские биатлонисты завоевывали медали 16 февраля в Антерсельве. Тогда Александр Логинов занял третье место в мужской гонке преследования на чемпионате мира (который входит в зачет Кубка мира).
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