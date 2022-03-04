Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти
Мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти.
В составе команды выступили Сиверт Баккен, Филип Андерсен, Штурла Легрейд и Ветле Кристиансен.
Второе место у Швеции, за которую выступили Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон.
Замкнули тройку французы. Сборную Франции представили Антонен Гигонна, Эмильян Жаклен, Симон Дестье и Кантен Фийон-Майе.
Биатлон
Контиолахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Эстафета
4 х 7,5 км
1. Норвегия (Сиверт Баккен, Филип Андерсен, Штурла Легрейд, Ветле Кристиансен) — 01:12.06,1
2. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — +10,6
3. Франция (Антонен Гигонна, Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе) — +12,4
4. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — +13,4
5. Австрия (Давид Комац, Бернхард Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер) — +01.44,7
6. Швейцария (Гион Штальдер, Мартин Егер, Серафин Вистнер, Йоша Буркхальтер) — +01.56,8
7. Италия (Лука Бормолини, Лукас Хофер, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель) — +02.20,8
8. Канада (Адам Раннеллс, Кристиан Гоу, Жюль Бюрнот, Кристиан Гоу) — +02.43,3
9. Финляндия (Вилле Лайтинен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало, Яакко Олави Ранта) — +02.58,5
10. США (Пол Скоммер, Шон Догерти, Лейф Нордгрен, Джейк Браун) — +03.19,5