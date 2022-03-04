Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

Мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти.

В составе команды выступили Сиверт Баккен, Филип Андерсен, Штурла Легрейд и Ветле Кристиансен.

Второе место у Швеции, за которую выступили Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон.

Замкнули тройку французы. Сборную Франции представили Антонен Гигонна, Эмильян Жаклен, Симон Дестье и Кантен Фийон-Майе.

Биатлон

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета

4 х 7,5 км

1. Норвегия (Сиверт Баккен, Филип Андерсен, Штурла Легрейд, Ветле Кристиансен) — 01:12.06,1

2. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — +10,6

3. Франция (Антонен Гигонна, Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе) — +12,4

4. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — +13,4

5. Австрия (Давид Комац, Бернхард Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер) — +01.44,7

6. Швейцария (Гион Штальдер, Мартин Егер, Серафин Вистнер, Йоша Буркхальтер) — +01.56,8

7. Италия (Лука Бормолини, Лукас Хофер, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель) — +02.20,8

8. Канада (Адам Раннеллс, Кристиан Гоу, Жюль Бюрнот, Кристиан Гоу) — +02.43,3

9. Финляндия (Вилле Лайтинен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало, Яакко Олави Ранта) — +02.58,5

10. США (Пол Скоммер, Шон Догерти, Лейф Нордгрен, Джейк Браун) — +03.19,5