Сборная Китая пропустит первые четыре этапа Кубка мира

Китайские биатлонисты не приедут на первые четыре этапы Кубка мира.

— Ситуация с коронавирусом в Европе — главная причина, по которой мы не сможем приехать. Мне очень жаль команду. Остается только готовиться к следующей возможности, которая будет в январе в Оберхофе, — приводит слова главного тренера сборной Китая Оле Эйнара Бьорндалена TV2.

Два первых этапа Кубка мира нового сезона пройдут в финском Контиолахти, третий и четвертый этапы — в австрийском Хохфильцене. Ранее стало известно, что гонки в Финляндии пройдут с ограниченным количеством зрителей, а этап в Австрии — без болельщиков.