10 января, 18:32

Сборная Франции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная Франции победила в женской эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Жюли Симон использовали восемь дополнительных патронов и финишировали с результатом 1 час 18 минут 21,9 секунды.

Второе место заняла сборная Норвегии (Марте Крокстад Юхансен, Ингрид Тандревольд, Каролине Кноттен, Марен Киркейде), отставшая от лидеров на 53,7 секунды.

Третьими стали биатлонистки из Германии (Селина Гротиан, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих-Вальц, Франциска Пройс) — +1:28,4.

Кубок мира

4-й этап. Оберхоф

Эстафета. Женщины

1. Франция (Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Жюли Симон) — 1:18.21,9 (0+8).

2. Норвегия (Марте Крокстад Юхансен, Ингрид Тандревольд, Каролине Кноттен, Марен Киркейде) — +53,7 (1+7).

3. Германия (Селина Гротиан, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих-Вальц, Франциска Пройс) — +1:28,4 (1+13).

Рэпер ST — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
В «Ладе» поменяли генменеджера
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
Россиянам из АХЛ пора возвращаться, но не всем
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
