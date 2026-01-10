Сборная Франции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Сборная Франции победила в женской эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Кубок мира

4-й этап. Оберхоф

Эстафета. Женщины

1. Франция (Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Жюли Симон) — 1:18.21,9 (0+8).

2. Норвегия (Марте Крокстад Юхансен, Ингрид Тандревольд, Каролине Кноттен, Марен Киркейде) — +53,7 (1+7).

3. Германия (Селина Гротиан, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих-Вальц, Франциска Пройс) — +1:28,4 (1+13).